Las ventas digitales de los emprendedores integrados a las campañas cyber crecieron en un 60 %, informó ayer Juan Requejo Alemán, viceministro de Mype e Industria del Ministerio de la Producción (Produce).

Informó que estas iniciativas comerciales se consolidan como una plataforma clave para impulsar los negocios de pequeña escala. “Estas campañas son cada vez más importantes”, afirmó el funcionario.

Desde el Viceministerio de Mype e Industria se vienen promoviendo sesiones de entrenamiento digital dirigidas a emprendedores. Requejo Alemán detalló que se enseña a utilizar herramientas de inteligencia artificial para la creación de marcas y estrategias de marketing, además de articular alianzas con campañas cyber de venta masiva. “Tenemos tres al año y acompañamos a las Mypes a participar a través de los cyber”, dijo.

CAMPAÑA

El viceministro también informó que las exportaciones de las Mypes registraron un crecimiento del 9 % en comparación con el año anterior. A ello se suma el desempeño positivo en campañas escolares y Día de la Madre, que tuvo un aumento del 15 %.