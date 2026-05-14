La falta de patrulleros en comisarías en provincias de Arequipa fue uno de los puntos que se abordó durante la tercera sesión ordinaria del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec), reunión en la cual también se presentó al nuevo secretario técnico, comandante (r) Manuel Hugo Araníbar Salazar.

Los secretarios técnicos de los comités provinciales de seguridad ciudadana de Caylloma y Camaná señalaron la falta de patrulleros en las comisarías, por lo que solicitaron a la Región Policial Arequipa la asignación de más unidades.

En el caso de la comisaría de Camaná, el patrullaje se realiza con las camionetas de Serenazgo de la municipalidad provincial, además de solicitar más intervenciones en hoteles, casas y barberías con presencia de extranjeros.

Cabe señalar que este pedido se da en medio de la adquisición de 86 patrulleros para 58 comisarías y 14 vehículos para la Unidad de Emergencias, cuyas especificaciones técnicas recién fueron aprobadas el 7 de mayo por la Gerencia Regional de Infraestructura.

En su intervención, el nuevo secretario técnico de Coresec señaló que dará continuidad a las políticas del Plan de Seguridad Ciudadana. Para el presente año, la Región no cuenta con un presupuesto asignado para la reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana, a diferencia del 2025, donde se le asignó una partida de S/ 196,252.