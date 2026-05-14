El alcalde del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Fredy Zegarra Black, informó ayer que el sistema de videovigilancia municipal captó el asalto ocurrido el 12 de mayo en la avenida Dolores, donde un grupo de delincuentes interceptó a una familia que minutos antes había retirado 60 mil dólares de una entidad bancaria. Las cámaras registraron el desplazamiento de los asaltantes antes y después del hecho.

Todo el material audiovisual fue entregado a los efectivos policiales que llevan adelante las investigaciones. De acuerdo con la autoridad edil, las imágenes podrían resultar determinantes para identificar y ubicar a los responsables del robo.

“Hemos compartido imágenes de los delincuentes, de dónde han fugado y dónde han llegado. Esa información la pasamos a la Policía Nacional”, señaló.

Zegarra Black lamentó que este asalto en la prolongación de la avenida Dolores genere zozobra entre los vecinos, especialmente porque se suma a otro hecho similar ocurrido en menos de 48 horas. Afirmó que la reiteración de estas modalidades delictivas solo demuestra que se trata de una banda que llegó de otra región.

“De acuerdo con mi concepto, vino una banda del exterior y cometen fechorías acá. Debe haber un trabajo integrado de los operadores de justicia con la Policía, a través de unidades especializadas e inteligencia policial, para capturarlos. Es la misma modalidad; en cualquier momento puede suceder un hecho lamentable”, advirtió.

PROYECTO

La comuna bustamantina presentó ayer el proyecto de semaforización integral con inteligencia artificial, cuyo sistema registró el asalto en la avenida Dolores. “Es para mejorar la transitividad y seguridad de los peatones. El proyecto de Seguridad Ciudadana será mejorado con la identificación facial y de placas”, anunció el alcalde distrital de José Luis Bustamante.