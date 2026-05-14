El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa y su reaparición obliga a reforzar las medidas de prevención, sobre todo en colegios, terminales, mercados, buses y otros espacios donde hay concentración de personas. Aunque no hay un caso propio en Arequipa, el riesgo de infección es alto, por lo que especialistas recomiendan revisar el carné de vacunación, completar las dosis pendientes y evitar el contacto cercano con personas que presenten síntomas sospechosos.

El médico pediatra del hospital Honorio Delgado, Johnny Paz Valderrama, explicó que el sarampión se transmite principalmente por contacto directo con una persona enferma, aunque también puede propagarse a través de gotitas que permanecen suspendidas en el ambiente durante algunas horas. El especialista precisó que el mayor riesgo ocurre cuando una persona está a menos de un metro de un caso positivo, comparte utensilios o permanece en ambientes cerrados con alguien que ya presenta síntomas.

El riesgo del sarampión está en su rápida propagación. Paz Valderrama explicó que, a diferencia de otras enfermedades respiratorias, una persona infectada puede contagiar hasta a 18 personas si estas no están protegidas.

¿Cómo reconocer un caso sospechoso? Paz Valderrama recomendó estar atentos a síntomas como fiebre, lesiones o manchas en la piel, ojos rojos, decaimiento, tos y malestar general. Ante estas señales, la persona debe evitar el contacto con otros y acudir a un establecimiento de salud para ser evaluado.

MEDIDAS

El especialista sostuvo que la principal forma de protección es la vacunación. El pediatra recordó que la dosis contra el sarampión se aplica al año de edad y tiene un refuerzo a los 18 meses, como parte de la vacuna triple viral, que también protege contra paperas y rubéola. Por disposición del Minsa, se pueden vacunar hasta los 59 años.

Aclaró que un resfrío leve no debe ser motivo para postergar la inmunización. Como medida adicional, Paz Valderrama sugirió el uso temporal de mascarilla en colegios, mercados, bancos, terminales y unidades de transporte interprovincial, sobre todo en viajes hacia zonas donde existen brotes como Puno.