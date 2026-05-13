La Contraloría General de la República advirtió una serie de deficiencias en el almacenamiento de medicamentos y productos sanitarios de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa, situación que afectaría la calidad de las pastillas, jarabes, cermas, entre otros destinados a la atención de pacientes en la región.

De acuerdo con el informe emitido por el Órgano de Control Institucional, durante una inspección realizada entre el 23 y 29 de abril de 2026 se detectó que en el almacén especializado del Suministro de Productos Farmaceúticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (SISMED) de la Geresa varios medicamentos y dispositivos médicos eran conservados directamente sobre el piso o sobre cartones, incumpliendo las normas técnicas de almacenamiento establecidas para este tipo de productos.

La comisión de control también identificó problemas en la infraestructura del recinto. Entre las observaciones figuran paredes con humedad y pintura desprendida, además de aberturas en el techo falso y cables eléctricos expuestos. Según la Contraloría, estas condiciones favorecen la acumulación de microorganismos y podrían generar contaminación de los productos farmacéuticos almacenados.

Las irregularidades también fueron detectadas en el hospital Hospital Alto Inclán y en la Red de Salud Islay. Según la inspección, la capacidad de almacenamiento de la farmacia del hospital fue superada, por lo que cientos de cajas con medicamentos fueron colocadas en pasillos y ambientes improvisados que no reúnen las condiciones adecuadas de seguridad, ventilación y control ambiental.

El informe del Órgano de Control Institucional fue remitido a la Gerencia Regional de Salud para que adopte medidas correctivas y preventivas frente a las observaciones detectadas.