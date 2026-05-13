Este jueves 14, viernes 15 y sábado 16 de mayo, la región Arequipa soportará temperaturas de hasta -12°C, según los avisos emitidos por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

Asimismo, varios distritos se encuentran en riesgo “Muy Alto” y “Alto”, por lo que las entidades recomendaron a los gobiernos locales y a la población acatar las medidas de prevención y seguridad.

Para este jueves, se esperan valores entre 0°C y -12°C en áreas situadas por encima de los 4000 m s. n. m. en la sierra sur.

Mientras que para el viernes se estiman valores de hasta -10°C y el sábado de hasta -12°C. Además de las bajas temperaturas, Senamhi indicó que se podrían presentar ráfagas de viento con velocidades próximas a 45 km/h, escasa nubosidad e incremento de la temperatura diurna.

ZONAS AFECTADAS

Entre los distritos considerados en riesgo muy alto, figuran Pampamarca, Huaynacotas, Puyca, Alca, en la provincia de La Unión; Cayarani en Condesuyos; Orcopampa, Chachas, Choco en Castilla; Caylloma, Tapay, Lari, Sibayo en Caylloma.

En las provincias de alerta amarilla: La Unión, Condesuyos, Castilla, Caylloma y Arequipa.

Cabe mencionar que la alerta también rige en otras regiones del Perú.