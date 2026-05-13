Un violento choque entre una camioneta que hacía el servicio de colectivo y un bus interprovincial registrado la tarde del último martes en el kilómetro 162 de la carretera Arequipa-Puno provocó la muerte de tres personas, entre ellas el chofer de la unidad de transporte informal y dos de sus pasajeros.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 4:00 de la tarde y, de acuerdo con la información preliminar de la Policía, el ómnibus de la empresa de transportes Tranzela, de placa F6R-952, que había partido de Puno hacia Arequipa, chocó frontalmente contra la camioneta de matrícula D3Z-030, conducida por Leandro Mamani Charca (41), quien trasladaba a seis pasajeros hacia la ciudad de Juliaca.

El impacto fue tan fuerte que la camioneta quedó semidestruida, perdiendo la vida de manera instantánea su chofer Leandro Mamani Charca, y sus pasajeros Heder Canaza Callo (30) y Andrea Quispe Ramos (40).

Además, otros cuatro pasajeros del colectivo resultaron heridos, siendo evacuados hacia clínicas de Arequipa.

Junior Sánchez Huanca (32), chofer del bus que acabó a unos 100 metros fuera de la vía, también acabó herido, por lo que tuvo que ser evacuado a la clínica San Pablo para su atención médica.

Hasta la zona del siniestro llegaron agentes de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (UPIAT), quienes iniciaron las diligencias para establecer la secuencia del accidente y determinar responsabilidades.