Un asalto a mano armada se registró esta tarde en la avenida Dolores, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, donde dos delincuentes a bordo de una motocicleta roja interceptaron una camioneta y se llevaron aproximadamente 60 mil dólares en efectivo.

De acuerdo con las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, la camioneta se encontraba estacionada en la zona cuando aparecieron dos sujetos en una motocicleta roja. El conductor con casco azul y su copiloto sin casco, con un gorro blanco descendieron para amenazar a los 3 ocupantes del vehículo y arrebatarles el dinero.

Delincuentes armados roban 60 mil dólares tras interceptar camioneta en Arequipa

Delincuentes armados roban 60 mil dólares tras interceptar camioneta en Arequipa

Los delincuentes van directo donde el conductor, luego uno de ellos bordea la camioneta por la parrte posterior y abre la puerta para quitar el dinero. De forma inmediata se bajan los ocupantes de la camioneta, una mujer y dos hombres, pero no pueden hacer mucho. Incluso se ve a peatones que se percatan del robo, pero se alejan por temor a ser heridos.

Según las primeras investigaciones, el monto robado era producto de la venta de un terreno, transferencia que se había realizado recientemente en un centro comercial.

ABANDONARON LA MOTOCICLETA

Tras cometer el asalto, los delincuentes huyeron rápidamente del lugar. Horas después, la motocicleta utilizada en el robo fue hallada abandonada cerca del parque Los Coritos. Mientras que el caso utilizado por el conductor fue arrojado detrás de unas rejas.

Ladrones usaron una motocicleta la cual abandonaron cerca al parque Ccorito

Efectivos de la División de Investigación Criminal (Divincri) realizan las diligencias correspondientes y revisan las cámaras de videovigilancia para identificar y capturar a los responsables.

Este es el segundo asalto a mano armada registrado en menos de 48 horas en Arequipa. El día anterior, delincuentes interceptaron a un trabajador en la avenida Venezuela, en el Parque Industrial, y le robaron 50 mil soles que iban a ser depositados en una entidad bancaria