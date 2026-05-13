El incremento del precio internacional del petróleo continúa afectando el mercado de combustibles en Arequipa y podría generar nuevas alzas en los próximos días. El representante de la Asociación de Empresarios Griferos de Arequipa, Magno Salas Montiel, señaló que el barril de crudo superó los 100 dólares, situación que impacta directamente en el precio del diésel, gasoholes y GLP.

Detalló que el diésel ya registra un aumento aproximado de 30 céntimos por galón, mientras que los gasoholes subieron entre 30 y 40 céntimos en planta. Precisó además que estas variaciones recién empezarán a reflejarse en los grifos locales durante los próximos días.

“Estamos en un promedio de 7.50 soles el GLP y el diésel en un promedio de 21 soles. Acaba de subir aproximadamente unos 30 centavos por galón y es muy probable que siga incrementándose”, declaró el dirigente.

DIFERENTE

Salas Montiel explicó que el precio del diésel ya no se encuentra dentro de una banda de control estatal, por lo que actualmente responde al libre mercado y puede modificarse de manera diaria o semanal dependiendo de cada empresa distribuidora. Añadió que, mientras el precio internacional del petróleo continúe en ascenso, los combustibles seguirán variando en el mercado nacional y regional.

Por ahora hay una ligera escasez debido al mantenimiento en la planta del Callao, pero se regularizará en unos 15 días.