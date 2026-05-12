Arequipa refuerza su posición como centro académico del sur del Perú, según un estudio promovido por la Universidad Católica San Pablo (UCSP), que revela que el 30 % de los estudiantes matriculados en distintas casas de estudios superiores de la ciudad provienen de regiones como Puno, Moquegua, Cusco y Tacna.

Ángelo Midollo, director de Comunicaciones y Marketing de la institución, destacó que Arequipa cuenta con una oferta formativa robusta y diversa, y coincidió con el Ministerio de Educación del Perú al señalar que la ciudad es la segunda del país con mayor número de postulantes provenientes de otras regiones.

“Es importante consolidar la posición que se ha conseguido en los últimos años, como parte de una estrategia conjunta entre la academia, el sector público y privado”, sostuvo.

De acuerdo con el portal del Sistema de Información Universitaria, Tuni.pe, en 2022 Arequipa registró 94 mil 870 estudiantes matriculados en universidades locales. De ellos, al menos 28 mil 461 provenían de otras provincias y regiones, cifra que confirma la elevada demanda educativa y la capacidad de atracción que ha desarrollado el sistema universitario arequipeño en la última década.

El estudio, elaborado por la consultora Ant Work Datos & Mercado a solicitud de la Universidad Católica San Pablo, precisa que, entre los estudiantes migrantes, el 36 % proviene del interior de la propia región, el 31 % de Puno, el 10 % de Moquegua, el 7 % de Cusco y el 6.5 % de Tacna. Esta distribución evidencia que Arequipa se ha convertido en el destino preferido para jóvenes del sur que buscan educación superior de calidad.

Asimismo, el informe detalla que el 22 % de los estudiantes foráneos se concentra en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, mientras que el 50 % opta por universidades privadas. Estos datos reflejan una competencia creciente en el sistema universitario local y la necesidad de continuar fortaleciendo la infraestructura, la innovación y los servicios académicos.