El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que la temperaturas diurna continuarán elevándose en varias provincias de la región Arequipa entre el martes 12 y el jueves 14 de mayo.

De acuerdo con el reporte emitido por la Dirección Zonal 6, el incremento del calor será de moderada a fuerte intensidad, principalmente en la sierra media y los valles costeros de la región.

La entidad señaló que durante esos días se presentará escasa cobertura nubosa al mediodía, situación que favorecerá una mayor incidencia de radiación ultravioleta (UV), por lo que recomendó a la población evitar la exposición prolongada al sol y adoptar medidas de protección.

Además, se prevé la presencia de ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 35 kilómetros por hora, especialmente durante las tardes.

Las provincias comprendidas en esta alerta son La Unión, Condesuyos, Castilla, Caylloma, Caravelí, Arequipa, Islay y Camaná.