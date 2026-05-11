La provincia de Tayacaja atraviesa su tercer día de paro indefinido en medio de un creciente malestar social contra la empresa minera OCP Cobriza. Los pobladores de los distritos de Daniel Hernández y Pampas denunciaron el incumplimiento de diversos compromisos asumidos por la minera y señalaron que el conflicto no solo se limita al deterioro de la vía Pampas – Colcabamba – Churcampa por el tránsito de vehículos pesados.

Dirigentes, agricultores, comerciantes y transportistas sostienen que existe una profunda indignación debido a la falta de atención a demandas sociales y económicas que afectan directamente a las comunidades. A través de movilizaciones y pronunciamientos públicos, los manifestantes exigieron un diálogo real y soluciones concretas por parte de la empresa y las autoridades competentes.

La situación continúa tensa en la provincia, mientras los pobladores ratificaron que mantendrán la medida de lucha hasta que sus reclamos sean escuchados. En tanto, las protestas y movilizaciones continúan desarrollándose en distintos puntos de Tayacaja bajo estricta vigilancia de las autoridades.