El congresista Roberto Chiabra pidió al Gobierno explicar con mayor detalle el nuevo respaldo financiero destinado a Petroperú y cuestionó que se haya aprobado una medida de ese nivel sin una mayor sustentación pública.

Según indicó, se trata de una decisión de alcance nacional que debe ser aclarada ante la ciudadanía.

El legislador señaló que la medida no involucra únicamente al Ministerio de Economía y Finanzas y al Ministerio de Energía y Minas, sino también al presidente de la República.

“¿El presidente de la República no se da cuenta o él es el que está disponiendo? Porque esto no se trata solamente de una disposición del ministro de Economía o del ministro de Energía y Minas”, manifestó.

Chiabra indicó que el Ejecutivo ha vinculado esta decisión con la crisis internacional, el alza en el precio de los combustibles por el conflicto en Medio Oriente y el riesgo de desabastecimiento en el país. Sin embargo, remarcó que las autoridades deben explicar por qué se requiere un respaldo de hasta US$2 mil millones y cuestionó la falta de una reestructuración profunda en la empresa estatal.

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