Personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) halló herramientas y objetos de construcción durante una requisa ejecutada en el penal de varones de Arequipa.

La intervención, dispuesta por la dirección del penal, se concentró en el pabellón 3, donde el equipo de seguridad revisó pasadizos, paredes, techos, baños y otros espacios comunes.

Durante la inspección, se halló un martillo, una varilla de fierro y tres varillas de aluminio; objetos que habrían sido utilizados para acondicionar caletas en distintos ambientes del recinto carcelario.

Los elementos incautados fueron retirados y desechados conforme a los protocolos de seguridad establecidos. La dirección del establecimiento informó que continúa ejecutando operativos permanentes y acciones de monitoreo de la población penitenciaria a fin de garantizar el orden y la seguridad interna.