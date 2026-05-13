Luego de más de 10 horas de angustia e incertidumbre, los cuerpos de las víctimas en el accidente registrado en la carretera Arequipa-Puno llegaron finalmente a la morgue central de Arequipa. Según testimonios preliminares, la demora se habría originado por inconvenientes con la funeraria encargada del traslado.

El accidente ocurrió a las 4 de la tarde del martes y las labores de levantamiento de cadáveres se extendieron hasta las 11 de la noche, pero los restos permanecieron sin llegar a su destino durante horas, situación que generó indignación en los familiares.

Entre las víctimas figura Andrea Julia Quispe Ramos (40), comerciante que viajaba de Arequipa a Juliaca y que deja en orfandad a un hijo de 13 años. Su hermano, Emilio Puma, relató que se enteraron del accidente recién a la medianoche y que al llegar a la morgue no encontraron ninguna información.

“Nos enteramos del accidente a las 12 de la noche y un policía me dice que la estaban bajando a Arequipa. Viajamos desde Juliaca y pasamos por la zona del accidente y ya no había nada. Llegamos a la morgue de Arequipa, pero nada hasta las 10 de la mañana”, expresó.

Debido a las demoras, Emilio Puma consideró incluso que la funeraria los estaba condicionando para realizar ciertos pagos. No obstante, aún está en investigación qué pasó durante el traslado.

Con la llegada de los restos a la morgue, los familiares recién podrán iniciar los trámites para el levantamiento de los cuerpos y su posterior traslado a Juliaca, donde Julia Quispe Ramos será sepultada. La funeraria encargada fue identificada como “Santa Rosa”.

Leandro Mamani Charca y Heder Canaza Callo (30) fueron las otras dos víctimas del accidente.

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