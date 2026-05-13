Efectivos de la Policía desarticularon la banda delincuencial “Los Receptores de Vidaurrazaga”, tras detectar que dos sujetos comercializaban celulares robados en la avenida Vidaurrazaga bajo la fachada de un servicio técnico ambulante.

Los intervenidos, identificados con alias “Toto” y “Beto”, fueron capturados en flagrancia luego de que personal policial recibiera información sobre la venta irregular de equipos de dudosa procedencia en plena vía pública.

Durante la operación policial se incautaron 11 teléfonos celulares, tres de los cuales figuraban como sustraídos según el registro de OSIPTEL. Entre los equipos recuperados se encuentran modelos de alta gama como Samsung, Motorola, Honor, Redmi, ZTE, Infinix y Tecno Spark, con un valor estimado de S/16,500.

Los detenidos fueron puestos a disposición del área de SEINCRI de la Comisaría PNP José Luis Bustamante y Rivero, donde se continúan las diligencias en coordinación con la Fiscalía de Flagrancia de Arequipa, que evaluará los cargos por el delito contra el patrimonio en la modalidad de receptación.