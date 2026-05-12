Al menos tres personas resultaron heridas tras un múltiple choque registrado la mañana de este martes en el zanjón de la vía rápida de la avenida Venezuela, a la altura de Sedapar, en la ciudad de Arequipa.

Según las primeras investigaciones, el accidente ocurrió por alcance. El vehículo de placa T7D-616 impactó frontalmente contra la parte posterior de un auto rojo de matrícula VCL-626, que se encontraba estacionado debido a un desperfecto mecánico.

Producto del fuerte impacto, los pasajeros del auto T7D-616 resultaron con diversas lesiones. Minutos después, un tercer vehículo chocó por la parte trasera, debido a que las dos unidades accidentadas permanecían detenidas sobre la vía tras la colisión inicial.

Personal de emergencia acudió rápidamente al lugar para auxiliar a los heridos, quienes fueron trasladados a una clínica AUNA para recibir atención médica.

A causa del accidente, el tránsito vehicular fue restringido en la avenida Venezuela, desde el sector de El Palomar hasta la intersección con la avenida Dolores, generando congestión en la zona durante varias horas.

Las autoridades realizan las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades del accidente.