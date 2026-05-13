El juzgado de Investigación Preparatoria de Arequipa dispuso la comparecencia con restricciones contra Ismael Soto Ch., conductor del tráiler que el pasado viernes 8 de mayo atropelló y mató a un niño de 4 años en el óvalo de Apipa, en el distrito de Cerro Colorado.

De esta manera, se rechazó el pedido de nueve meses de prisión preventiva formulado por la Fiscalía.

La magistrada fundamentó su decisión en que el imputado no representa peligro de fuga, se sometió al proceso desde el primer momento sin intentar huir del lugar del accidente y manifestó voluntad de reparar el daño causado. Además, señaló que faltaron investigaciones cruciales para determinar el accionar de las víctimas al momento del siniestro.

Ismael Soto enfrentará el proceso por el delito de homicidio culposo en libertad, bajo las restricciones que el juzgado determine.

ACCIDENTE

Como se recuerda, el accidente ocurrió cuando el menor cruzaba la pista junto a su tía en el sector de Apipa. Según las investigaciones, el tráiler realizaba una maniobra de retroceso cuando arrolló al pequeño, quien quedó atrapado bajo la llanta posterior derecha de la unidad.

La tía resultó herida al intentar auxiliarlo, mientras que la madre llegó al lugar entre gritos y llanto.