En cuatro distritos de la región Arequipa solo se presentarán, en el mejor de los casos, dos candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, dado que para los comicios primarios solo se inscribieron dos listas de precandidatos en Quicacha (Caravelí), San Antonio de Chuca, Sibayo (Caylloma) y Tauría (La Unión).

En el caso del distrito de Quicacha, los partidos Podemos Perú y Fe en el Perú son los únicos que presentaron una precandidatura para las elecciones primarias, siendo que Fe en el Perú es la única organización política a nivel regional que presentó listas en 12 distritos de Caravelí, además de la comuna provincial.

De otro lado, Arequipa, Tradición y Futuro y Somos Perú inscribieron a sus precandidatos para San Antonio de Chuca, mientras que Perú Libre y Ahora Nación hicieron lo propio para Sibayo, ambas jurisdicciones en la provincia de Caylloma.

Respecto al cuarto caso, Arequipa Avancemos y Perú Primero inscribieron a sus precandidatos para las elecciones primarias del 17 y 24 de mayo en el distrito de Tauría. Cabe señalar que, una vez superadas las primarias, las candidaturas recién se inscribirán ante el Jurado Nacional de Elecciones hasta el 16 de junio.

MÁS CANTIDAD

Paucarpata es el distrito en toda la región con la mayor cantidad de precandidatos inscritos para las primarias, sumando un total de 23.

Entre estos precandidatos figura el actual alcalde Marco Antonio Anco Huarachi, quien va como primer regidor en la nómina presentada por Arequipa, Tradición y Futuro, recordando que la figura de la reelección no está permitida.

Tras Paucarpata, el distrito de Majes (Caylloma) le sigue como la jurisdicción distrital con más precandidatos para los comicios electorales, contabilizando 20. En tercera posición de los distritos con más inscritos en las primarias se ubica Cerro Colorado con 18.