La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria concedió el licenciamiento a la Escuela de Postgrado de la Universidad Católica de Santa María en Lima. Con esta aprobación, la universidad ofrecerá inicialmente dos maestrías; Justicia Constitucional y Gestión Pública.

Según la Universidad, los profesionales que lleven la Maestría en Justicia Constitucional tendrán acceso a una segunda especialidad en Jurisdicción Constitucional o Derecho Parlamentario al terminar el primer año académico. Mientras que al terminar la maestría, también obtendrán una certificación de haber realizado un diplomado en Derechos Humanos o Ingeniería Constitucional.

Respecto a Gestión Pública, los maestrandos que culminen el primer año obtendrán una segunda especialidad en Modernización del Estado e Innovación Pública o en contratación Pública, Gestión de APP y Obras por Impuestos. Quienes concluyan los estudios de maestría, accederán a la certificación de diplomado en Integridad y Control Gubernamental o Alta Gerencia y Gobernanza Territorial.

Los programas iniciarán actividades en agosto de 2026 y la Escuela de Postgrado contará con un consejo consultivo conformado por reconocidas figuras del ámbito jurídico y constitucional peruano. Entre sus integrantes destacan Domingo García Belaunde, Víctor García Toma, Susana Castañeda Otsu, Óscar Urviola Hani, además de especialistas como Jorge Danos Ordóñez y Ángel Delgado Silva.