Durante años, las historietas japonesas, popularmente conocidas como mangas, formaron parte de nuestra vida antes de ser reconocidas como lectura. Llegó a través de la televisión, del anime y de la cultura pop, hasta convertirse hoy en un formato narrativo diverso y profundamente conectado con la realidad social.

MIRA AQUÍ | Roberto Flores Muñoz, cineasta peruano: “El cine siempre termina siendo político” (Entrevista)

En el Perú —un país marcado por una histórica cercanía con la cultura japonesa— el manga se ha integrado de manera natural al consumo cultural de jóvenes y adultos. Lejos de ser una moda pasajera, se ha convertido en una puerta de entrada a la lectura que dialoga con temas complejos como la desigualdad, la exclusión o la identidad. Penguin Random House Grupo Editorial nos presenta su sello Distrito Manga enfocado a acercar a los lectores a este género.

“Los mangas y los animes son productos culturales con mensajes muy profundos y críticos hacia la sociedad. Muchos de los más exitosos se vuelven de culto porque cuestionan el sistema, las desigualdades, la contaminación, las dictaduras y la condición humana”, detalla Diana a Correo.

¿Cómo se forma el sello y cuál es su propuesta editorial?

Distrito Manga es un sello de Penguin Random House que nació en 2022. Uno de los primeros títulos fue “Shikimori”, un manga shojo que aborda temas de romance y amor, y es dirigido a todo público, porque cualquiera que busque historias románticas o comedias conecta con este tipo de relatos.

Dentro del catálogo, ¿qué tipos de manga trabajan actualmente?

Dentro del universo del manga existen varias categorías. El shojo aborda temas de romance y relaciones entre parejas.También trabajamos shonen, que es un género más de acción y aventuras. Además, distribuimos mangas BL, que significa Boy Love o yaoi, que abordan relaciones entre chicos. Está dirigido a la comunidad LGBTQ+, pero también a un público general.

En los últimos años también han incorporado manga coreano. ¿Cómo ha sido esa experiencia?

Desde el año pasado empezamos a trabajar con manhwas, que son mangas coreanos. Un ejemplo es Semantic Error, que aborda relaciones entre chicos y chicas. Esto nos abre un universo no solo japonés, sino también coreano, considerando toda la industria cultural audiovisual que tiene Corea, como los dramas.

El manga tiene una fuerte presencia en América Latina. ¿A qué crees que se debe esa conexión?

Nosotros somos un país otaku. Desde los años noventa veíamos programas japoneses en la televisión abierta y llegaron los primeros animes. Luego, con el cable, aparecieron canales como Locomotion o Animax. Muchas veces los lectores primero ven el anime y luego pasan al manga, o sucede al revés.

¿Cuáles son los principales desafíos al editar y adaptar manga para el público hispanohablante?

Los mangas se traducen primero en España y vienen con un español muy propio de allá, con modismos y jergas que no siempre son cercanas a América Latina. Por eso, la tropicalización es importante: adaptar el lenguaje a un español latino más neutral genera mayor cercanía con el lector, mayor identificación y mayor enganche. Somos un gran mercado, con muchísimos lectores de manga y fans de anime.

¿Crees que el manga se ha convertido en una herramienta para hablar de temas sociales complejos?

Sí, definitivamente. En el caso de “Gachiakuta”, se habla de exclusión, desigualdad y resistencia. Nos confronta con una realidad que, aunque parezca distópica, no está tan lejos de lo que vivimos hoy.

¿Cómo perciben el crecimiento del público lector de manga en el Perú y la región?

Aunque Distrito Manga es un sello joven, existen editoriales grandes y también editoriales independientes peruanas. El manga ya no se ve como un producto extranjero, ya es algo familiar. En Perú también se hacen mangas y animaciones en quechua. El manga se ha convertido en un género mundial. Cada día hay más lectores y es un formato más ágil, más agradable y accesible para leer.

¿Qué novedades traerá Distrito Manga este año?

Recientemente hemos traído tres nuevos títulos como “Toke Aki”, “Astro Royal” y “Reino de Cuarzo”. Seguiremos publicando los tomos de las sagas ya iniciadas y más adelante anunciaremos nuevas licencias en nuestras redes sociales.

SOBRE LA AUTORA

Diana Félix, Editora

Magíster en Antropología Visual, Ciencias sociales en la PUCP. Es editora y profesional del mundo editorial con una carrera sólida en el sector de libros y publicaciones. Actualmente forma parte del equipo de Penguin Random House, como coordinadora editorial.

14 años de experiencia en edición y proyectos literarios.

TE PUEDE INTERESAR