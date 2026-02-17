Miguel Arce se encontraba en Lima, en las pasadas fiestas de fin de año, cuando recibió la llamada de un productor de televisión proponiéndole un casting para un posible puesto de conductor. El peruano, que radica en Ciudad de México, ya estaba a punto de regresar a tierras aztecas, así que tras una rápida reunión en Lima, hizo unas pruebas al vuelo y luego tomó el avión de vuelta.

“Pasaron algunos días y recibí una llamada. Cuando yo pensaba que se comunicaban para seguir haciendo más pruebas, me dicen: “no hay más castings, tienes que venir a Lima para firmar el contrato, necesitamos que estés aquí para elegir a tu compañera y comprobar si tiene química contigo”. “Fue así como regresé a mi tierra para la conducción de ¡Esto, sí es amor!, un programa de competencia en busca de las parejas perfectas”, dice Arce, quien admite que necesitarán un tiempo prudencial para lograr un público cautivo.

“Estamos puliendo algunas cosas, avanzando, el público que nos dejó Andrea Llosa era un público mayor y estamos haciendo un cambio. Somos conscientes de que tenemos que adaptarnos...pero rápido”, agrega.

Magaly Medina se queja del poco colchón de audiencia que le dejas.

Estoy completamente de acuerdo con ella. Si yo estuviera en sus zapatos, también estaría molesto, todos somos un equipo y tenemos que apoyarnos. Tengo que ver la forma de dar lo mejor de mí para subir ese rating, el programa es un formato nuevo y debe calentar poco a poco, todo es un proceso.

¿Existe la posibilidad de que la visites?

Yo feliz de la vida si me invitan, iría tranquilo, estoy completamente abierto a todos sus comentarios y a conversar. Yo sé que he tenido mis roces con ella, pero aquí estamos para sumar y para mejorar, además entiendo su posición, yo también estaría incómodo si llega un programa de la nada y me deja un bajo rating.

"Estoy completamente de acuerdo con Magaly Medina. Si yo estuviera en sus zapatos, también estaría molesto, por el bajo rating que le deja mi programa", dice Miguel Arce.

Desde realities, telenovelas, series, has hecho todo en la televisión. ¿Cómo enfrentas esta nueva aventura?

Yo la enfrento feliz, me encanta. me manejo muy bien bajo presión, si me preguntan si estoy nervioso, no lo estoy. Desde hace ocho meses mi perspectiva de los nervios cambió radicalmente, lo que antes me ponía nervioso, hoy me da risa. Después que se te muere la persona más importante en tu vida, mi padre, lo demás se convierte en un motivo relativo de preocupación o sufrimiento..

Lo que tenga que pasar, pasará...

Mientras mi mujer y mi mamá estén bien, me vale tres rábanos el mundo. Lo importante es dar lo mejor de uno en todo lo que hagas.

El artista está expuesto a las críticas, las redes y los comentarios...

Antes me peleaba con todo el mundo, les contestaba con dureza, pero lo que he aprendido ahora, que estoy mucho en TikTok, es en lugar de la confrontación pedirles sugerencias para mejorar el programa. “Dame tu feedback y yo te juro que hablo con producción, estamos aquí para sumar, dime las cosas que crees que podemos mejorar”, les digo a los seguidores.

¿Tu centro de operaciones artísticas seguirá siendo México?

Así es, mientras esté aquí en Lima trataré de viajar algunos fines de semana para no descuidar México y menos a mi mujer. Sigo audicionando allá, pero tampoco dejó Lima, estoy avanzando en ambos lugares al mismo tiempo, no quiero poner todos los huevos en una sola canasta, pero sí dando todo de mí en todas las canastas que tenga. Por el momento, mi prioridad es ¡Esto, sí es amor! , y a eso, le estoy poniendo todo mi esfuerzo.