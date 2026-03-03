De forma respetuosa y sencilla, el escritor Yasser Zola hace partícipe al lector del sentido de justicia —o de irreverencia— que, según cada lectura, puede caracterizar a sus personajes.

A través de historias de terror, fantasía y deseo, el autor presenta “Cuerpos ajenos” (Dendro Ediciones, 2025), un conjunto de doce relatos que se adentran en una literatura sobre la que aún se escribe poco.

En entrevista con Correo, Zola reflexiona sobre el origen de estos cuentos, la escritura como forma de liberación, la representación de la experiencia gay en la literatura y por qué narrar ciertas historias sigue siendo incómodo en el Perú.

“No escribí pensando en incomodar, pero la sociedad ha convertido ciertos temas en algo chocante. Yo no. Lo único que hice fue escribir una historia como yo quería escribirla”, comenta Yasser.

El deseo y el cuerpo están muy presentes en el libro. ¿Pensaste en el lector al momento de escribir estas escenas?

Nunca quise ser vulgar. Es verdad que hablo de sexo, de deseo, pero siempre cuidando el lenguaje, las imágenes. La idea no es que alguien huya de lo que estoy contando, sino que entienda que el deseo es algo común, que todos deseamos. [Sin embargo], escribir desde el cuerpo todavía incomoda.

¿Te interesaba explorar la experiencia gay desde la literatura?

No lo tomé como un gesto político ni como representación. Nadie me pidió nada y yo no me arrojo a ninguna voz colectiva. Pero hay algo que siempre se dice: uno escribe la historia que le hubiera gustado leer. Cuando yo era más joven, no encontraba muchos relatos con personajes gay, al menos no de forma abierta, directa. En el cine sí, pero en la literatura es mucho menos común, y en la peruana, aún más. Entonces, sin proponérmelo, terminé escribiendo algo que yo mismo no había leído antes.

Tus personajes no están idealizados: sienten culpa, deseo, contradicción, incluso ejercen violencia. ¿Fue una decisión consciente?

No, fue totalmente inconsciente. Yo nunca los pensé como buenos o malos. Los vi como personas que habían sufrido mucho y que, de alguna forma, buscan una revancha. Real, imaginada, futura. Eso no los justifica, pero los explica.

¿Escribir desde una mirada gay es un gesto político en el Perú?

Sí, inevitablemente. Ser gay es salir del clóset todo el tiempo. En el trabajo, en las conversaciones cotidianas, uno decide qué decir y qué callar. No tenemos los mismos derechos, entonces cualquier cosa que escriba está atravesada por eso.

¿Hay una problemática?

El problema es que el hombre heterosexual es visto como el sujeto universal. Si escribe sobre sí mismo, no se lee como político. Pero si yo escribo sobre personajes gay, inmediatamente se piensa que hay una agenda. No es mi intención, pero ocurre igual.

¿Crees que “Cuerpos ajenos” dialoga con los discursos actuales sobre diversidad y representación?

Sí, aunque no fue un objetivo inicial. Hay cosas que casi no existen en la literatura, y si no existen en la literatura, pareciera que no existen en la vida. Por ejemplo, el deseo masculino entre hombres, incluso el placer, la penetración, son temas muy poco tratados. No todos van a sentirse representados, ni siquiera dentro de la comunidad. Habrá incomodidad, rechazo, lecturas críticas. Pero lo importante es que alguien esté escribiendo sobre esto desde la ficción.

Si el libro pudiera formularle una sola pregunta al lector, ¿cuál sería?

Tal vez sería algo así como: ¿no te parece injusto lo que le ha pasado a esta persona? No para justificarla ni defenderla, sino para comprenderla. Que el lector pueda decir: esta persona sufrió, tomó decisiones cuestionables, pero entiendo de dónde vienen.

SOBRE EL AUTOR

YASSER ZOLA, Escritor

Bachiller en Economía. Reside en Lima donde trabaja en consultoría económica. A fines de 2015 llevó su primer taller de escritura creativa. “Cuerpos ajenos” es su primer libro de cuentos.

12 relatos de ficción son narrados en su libro.

1982 en Chiclayo nace el autor de Cuerpos ajenos.

2015 escribió su primer cuento titulado “La taza”.

