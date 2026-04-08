Escrito en un tono confesional, la escritora peruana Gissella Vega nos presenta su poemario “Cartografía del silencio”, un texto que reúne más de treinta poemas ganadores del XIV Concurso de Poesía “Premio José Watanabe Varas” 2025.

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El trabajo, presentado bajo el seudónimo Lía Orfé, fue seleccionado por unanimidad entre 240 obras evaluadas por el jurado del certamen. En él, la autora aborda simbólicamente temas relacionados con el silencio que vivió en su infancia, el cáncer que logró superar y los sentimientos que muchas veces callamos, pero que necesitan salir a la luz. En entrevista con Correo, Gissella comparte su sentir al recibir este gran reconocimiento, la inspiración detrás de su escritura y su visión sobre el lugar de la poesía en tiempos de inmediatez y redes sociales. Además, invita a todos los lectores a la premiación.

“Quiero agradecer a la Asociación Peruano Japonesa por este reconocimiento. La premiación será el 16 de abril, a las 7 p.m., en su auditorio en Jesús María, y me encantaría que puedan acompañarme”, detalla Gissella.

¿Cómo has vivido el premio José Watanabe por tu poemario?

Estoy muy conmovida y emocionada. Es un poemario que nació de un cúmulo de años de experiencias bastante dolorosas, pero que, al mismo tiempo, fue escrito como un acto de amor. Para mí, escribir ha sido una forma de sacar lo que nunca pude expresar hablando. Ganar el concurso ha sido totalmente inesperado.

¿Cómo fue tu acercamiento al mundo literario más reciente?

El año pasado empecé a participar en convocatorias de la Editorial Autómata, dirigida por Eduardo Pucho. A partir de ahí se formó una comunidad muy bonita de escritores. Conocí a personas muy sensibles.

Tu poemario tiene 31 textos. ¿Cómo fue el proceso de creación?

Lo más retador fue romper con el silencio. Fui criada en un entorno donde la obediencia implicaba no pensar distinto. Eso dejó secuelas. Escribir este libro significó romper no necesariamente con la lealtad familiar, pero sí con esos silencios y secretos que muchas familias guardan.

¿Qué lugar crees que ocupa la poesía hoy, en tiempos de inmediatez?

Siento que la poesía es como un tesoro escondido. Existe, incluso en redes como TikTok, pero para mí la lectura en físico tiene otra profundidad. Las redes responden a la inmediatez; la poesía, en cambio, es íntima, pausada. No creo que esté desapareciendo, pero sí que necesita más difusión. Es una forma de comunicación única, una manera de existir.

¿Y cómo crees que influye en la sociedad?

En mi caso, nunca escribí pensando en si iba a gustar o en tendencias. Fue algo espontáneo. Creo que todos tenemos algo propio, pero muchas veces seguimos moldes. La poesía, en cambio, es atreverse a ser uno mismo. No mirar a los lados. Por eso quizá sorprende cuando algo así es reconocido.

¿Qué le dirías a quienes quieren empezar a escribir?

Que escriban a mano. Suena antiguo, pero es importante. Que escriban lo que sienten, incluso en prosa, sin preocuparse por hacer poesía perfecta. Hay muchas cosas que nos guardamos para encajar: dolores, pérdidas, enfermedades. [...] Vivimos en una cultura donde constantemente nos dicen “no llores”, “todo va a estar bien”. Pero ¿dónde ponemos lo que sentimos? Para mí, la poesía es ese espacio.

¿Qué más te gustaría compartir con tus lectores?

Siento que todo llega en su momento. Yo tengo 54 años, he pasado por experiencias difíciles, pero un día escuché mi voz en un micrófono —en la Feria del Libro— y sentí algo muy fuerte: como si mi voz no tuviera edad. Ese día decidí enviar el poemario. Vivimos programados para ser funcionales, para encajar. Pero hay algo más dentro de nosotros. Cuando lo escribes, aparece.

Gissella Vega, escritora

Es también docente de inglés y creadora de contenido. También se ha dedicado a la traducción.

31 poemas reúne su poemario “Cartografía del silencio”.

1971 nace Gissella Vega, en Lima.

2025 publicó el “El juego mental del terapeuta”, su primer libro de no ficción.

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