El escritor Álvaro Quispe nos presenta “Alan García Pérez. Biografía no autorizada” (Editorial Academia Antártica), un libro que nace desde su inquietud por un personaje controvertido en la historia del Perú.

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Después de una investigación de muchos años, el autor nos entrega una semblanza de una figura presidencial desaparecida, pero aún recordada por su oratoria y visión de desarrollo.

“El mensaje principal [del libro] es que el liderazgo no es improvisado. Es una construcción paciente que requiere esfuerzo, sacrificio, estrategia y táctica. García entendía que el talento no era suficiente. Para construir un liderazgo real, había que ir al llano, conocer el país, articular redes, formar equipos y trabajar con una visión de largo plazo”, afirma Quispe a Correo.

Para empezar, ¿qué fue lo que te motivó a escribir una biografía no autorizada sobre Alan García?

Bueno, yo ya tenía desde años atrás la intención de escribir sobre el presidente García, fundamentalmente sobre su primer gobierno, contrastándolo con el segundo, a modo de ensayo. También me interesaba analizar sus discursos más emblemáticos del primer gobierno, como los de Naciones Unidas, la FAO y el Congreso de la Internacional Socialista de 1986 en Lima.

Esas ideas ya estaban ahí. Luego, tras su fallecimiento, esa inquietud volvió a tomar fuerza. Con el paso de los años, me parecía extraño que, siendo un personaje que ha generado tantas pasiones y críticas, no existiera una biografía. Ya habían pasado alrededor de seis años de su partida.

Entonces vi una oportunidad —editorial y también personal— de escribir, reunir lo que ya tenía e investigar más sobre su vida.

Sabemos que Alan García fue un personaje muy mediático e influyente, pero también polémico. Durante tu investigación, ¿qué faceta crees que ha sido menos comprendida?

Más allá de lo que ya se conoce, quise buscar otros ángulos del personaje. No limitarme solo al presidente, que es la faceta más debatida.

Una de las tesis del libro es entender cómo construyó su liderazgo. Generalmente se cree que su liderazgo surge porque Víctor Raúl Haya de la Torre lo identifica como una promesa y lo impulsa. Pero eso es solo una parte.

El libro demuestra que García construye su liderazgo con esfuerzo, disciplina, sacrificio, pero también con mucha táctica y estrategia. No es solo producto de ser discípulo de Haya de la Torre, sino que él mismo crea sus redes de poder, articula liderazgos y alianzas dentro y fuera de su partido.

Esa etapa poco conocida —cuando estudia en Europa, regresa en 1977 y empieza a construir su liderazgo a fines de los 70 e inicios de los 80— es clave y estaba bastante inédita.

Entonces, ¿no era simplemente el “consentido” de Haya de la Torre?

Exacto. Sí fue un discípulo querido, pero no el más cercano ni el más “engreído”. Él mismo analiza el contexto al regresar al Perú y traza una estrategia clara para construir su liderazgo.

Incluso convoca a liderazgos emergentes, provincianos, que aún no tenían peso en el partido, y los articula. En esa época, el APRA tenía muchos líderes importantes, y existía una fuerte tradición de respetar el escalafón partidario.

García rompe con eso. Ya en 1978 quería ser secretario general del partido, algo impensable en ese momento. Tenía un ímpetu por avanzar rápidamente.

Durante la investigación, ¿encontraste episodios poco conocidos de su vida?

Sí, varios. Por ejemplo, en 1978 ya se reunía con el líder sindical Luis Negreiros y le decía que quería asumir la secretaría general. Incluso le manifestó a Haya de la Torre que quería ser presidente del Perú, lo cual generó sorpresa.

En el plano personal, me sorprendió su gran afición por la música. Era un melómano: le gustaba la ópera, el rock clásico y la música latinoamericana, como la de Mercedes Sosa. Incluso, en 2018, empezó a grabar un disco de música latinoamericana, proyecto que quedó inconcluso tras su muerte.

También incluimos en el libro su ruta gastronómica, como buen criollo. Y algo que rompe esquemas: era un hombre bastante austero, con una vida cotidiana simple, sin grandes lujos.

¿Cómo crees que debería leerse hoy su legado político?

Creo que deja un legado importante en varios aspectos. Primero, es uno de los últimos líderes peruanos con verdadera proyección internacional.

También destaca su mirada geopolítica. Un ejemplo es el caso de La Haya con Chile: desde su primer gobierno empieza a trazar esa estrategia, que luego se concreta en el segundo.

Otro punto es su vocación de apertura. No limitó su visión al partido; buscó integrar a todo el país. Rompe con la lógica sectaria del APRA tradicional y plantea que sus ideas son patrimonio del Perú, no solo de un partido.

Además, introduce el concepto de gobernabilidad en el país y funda el Instituto de Gobernabilidad en 2002, marcando un precedente en la formación política y gestión pública.

¿Crees que un liderazgo como el suyo puede repetirse hoy?

Lo veo muy difícil. García es producto de su tiempo: de una familia profundamente política y de una época en la que hacer política implicaba riesgos reales.

Esa formación, sumada a la influencia de Haya de la Torre, forjó su carácter. Hoy el contexto es completamente distinto.

Sin embargo, sí puede ser un referente: un líder que aprendió de sus errores, se reinventó y logró reconstruir su imagen. Su regreso político después de años de crisis es un caso muy interesante de estudio.

Era una persona en constante movimiento, con una fuerte convicción desde joven. Ya a los 30 años se sentía y actuaba como un presidente.

SOBRE EL AUTOR

Álvaro Quipe es un investigador y autor peruano enfocado en el análisis político y la historia contemporánea. Su trabajo se caracteriza por una mirada crítica y documentada sobre figuras clave del país, con énfasis en el estudio del liderazgo, el discurso político y la construcción del poder.

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