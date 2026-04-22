En un contexto donde lo inmediato suele imponerse, la literatura aparece como una pausa necesaria. Con “Precariedad de la luz”, la autora peruana Daniella Delgado Rey construye un conjunto de historias, bajo el sello editorial de Penguin Random House, que nacen de experiencias acumuladas en el tiempo y que invitan a mirar más allá de lo evidente.

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A través de personajes atravesados por situaciones complejas, sus relatos exploran esas zonas grises de la vida cotidiana que muchas veces pasan desapercibidas, pero que revelan realidades profundas.

“Son experiencias, cosas que he escuchado, visto o sentido, que con el tiempo se transformaron en personajes y situaciones. Algunos cuentos suceden en Perú y otros fuera —en lugares donde he estado—, pero todos parten de experiencias que me afectaron de alguna manera y que, con el tiempo, movilizaron estas historias”, comenta Daniella a Correo.

¿Por qué el título “Precariedad de la luz”?

Creo que tiene que ver con que muchas veces vivimos en claroscuros, incluso en la oscuridad. Y, de pronto, aparecen momentos de luz que nos permiten cuestionar nuestras experiencias o el rumbo que estamos tomando. Esa luz puede hacernos replantear nuestra vida o preguntarnos si estamos en el camino correcto. Pero también hay una oscuridad constante: cosas que no vemos, que no alcanzamos a comprender del todo.

¿Cómo se forman estas historias?

[De] situaciones cotidianas —aparentemente pequeñas— [que] muchas veces contienen formas de violencia o complejidades más grandes. Es como un microcosmos de lo que ocurre en el mundo.

En varios cuentos aparece la infancia. ¿Fue una intención o surgió de forma natural?

Surgió de forma natural. Siempre he tenido una observación muy cercana hacia los niños. Me parece que, como sociedad, muchas veces los vemos solo como una transición hacia la adultez y no como seres completos, con pensamientos, emociones y juicios propios. Creo que los cuentos recogen esa mirada que he tenido durante años.

¿Cuánto tiempo te tomó escribir este libro?

El proceso de escritura, reescritura y edición tomó alrededor de cinco años. Pero las experiencias que dieron origen a los cuentos ocurrieron mucho antes. Por ejemplo, en Marruecos escuché la historia de una mujer que había sido violentada, y eso me impactó profundamente. Años después, esa experiencia se transformó en uno de los cuentos.

Tu estilo deja una sensación de profundidad y de “querer más”. ¿Cómo lo definirías?

Creo que tiene que ver con que miro el mundo por capas. La realidad no es plana, y esa forma de mirar se traslada a los cuentos.

¿Cómo ves la lectura y la literatura en el Perú actualmente?

Las estadísticas muestran que leemos poco en comparación con otros países. Muchas veces se ve la lectura como un lujo o algo poco útil, cuando en realidad el arte y las humanidades son fundamentales para entendernos como sociedad, sobre todo en un contexto de tanta aceleración tecnológica. La literatura nos ayuda a responder preguntas esenciales sobre quiénes somos.

Si tuvieras que describir “Precariedad de la luz” en pocas palabras, ¿cómo lo harías?

Son historias que invitan a ponerse en el lugar de personajes muy distintos, que atraviesan situaciones complejas. Los cuentos exploran lo visible y lo invisible, y permiten que el lector se refleje en esas experiencias, incluso cuando parecen lejanas.

SOBRE LA AUTORA

Daniela Delgado Rey, escritora

En los últimos años trabajó en el sector educativo. Ha pasado temporadas laborales y de escritura en Santiago de Chile, Madrid, Ciudad de México, Bogotá y Rabat. Actualmente reside en Buenos Aires, donde escribe.

10 cuentos conforman “Precaridad de la luz”.

1987 nace en Lima la autora Daniella Delgado Rey

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