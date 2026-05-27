En enero, Angie Arizaga y Jota Benz sorprendieron al confirmar su compromiso. La pedida de mano se realizó frente al Coliseo Romano, en el marco de un viaje familiar que compartieron junto a su hijo, Matteo Alessandro.

Desde entonces, la pareja ha mantenido que los planes de boda continúan en marcha, aunque optaron por guardar en reserva los detalles de la ceremonia.

“ La boda se viene para el 2027. Toma bastante tiempo organizarlo y lo estamos planificando. A Jota le gustaría que fuera televisada ”, declaró la exchica reality para Trome.

La conductora también se pronunció sobre las polémicas y versiones que han rodeado su relación, entre ellas comentarios vinculados a una presunta infidelidad.

“ Mi relación con Jota está más fuerte que nunca ”, afirmó.

Asimismo, se refirió a las declaraciones de Giancarlo Cossío y Milena Zárate, quienes dejaron entrever la posibilidad de una supuesta infidelidad por parte del padre de su hijo.

“Todos saben que Jota llevó todo el tema por lo legal. Ellos ya se disculparon y se rectificaron, pero lamentablemente esos comentarios generan preguntas como estas. Mi relación con Jota siempre ha sido transparente y sincera”, sostuvo.