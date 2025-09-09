La desgracia golpeó nuevamente a una familia en La Tinguiña. Hernán Choque Quispe, de 67 años y conocido por sus vecinos como “Negro Mama”, perdió la vida tras no poder superar las graves quemaduras sufridas luego de la explosión de un vehículo en el grifo Manchego.

Tragedia en grifo

El trágico hecho ocurrió cuando un vehículo Nissan blanco, modelo AD y de placa SF-2152, intentaba ser reubicado para abastecerse de gas. Apenas el conductor encendió el motor, la unidad explotó violentamente, generando una columna de humo que alarmó a quienes estaban en el lugar. Mientras el chofer logró escapar a tiempo, Choque Quispe quedó atrapado en el interior, siendo alcanzado por las llamas que le provocaron quemaduras severas en el rostro, brazos y pecho.

Testigos del hecho corrieron en su auxilio con baldes de agua y lograron rescatarlo en medio del fuego, pero las heridas fueron demasiado graves. Una cámara de seguridad registró el momento de la explosión, lo que permitirá a las autoridades determinar las causas de la deflagración.

Sus restos serán velados en la calle Madrid de La Tinguiña, donde familiares, amigos y vecinos exigirán justicia y mayores controles sobre los vehículos en mal estado que transitan sin fiscalización. Para ellos, esta tragedia es una advertencia de lo que puede volver a suceder si las autoridades no actúan con firmeza.

VIDEO RECOMENDADO