La tarde de ayer se vio interrumpida por una escena de pánico y desesperación en el distrito de La Tinguiña (Ica), cuando un vehículo se incendió repentinamente en el grifo Manchego. La emergencia que se desarrolló en cuestión de segundos, dejó a un hombre con quemaduras graves y movilizó a vecinos y servicios de emergencia en un esfuerzo por salvar su vida.

Pánico en la zona

Según relataron testigos presenciales, el siniestro se desató de forma abrupta, atrapando al copiloto dentro del automóvil. Mientras el conductor lograba salir del vehículo, las llamas envolvieron rápidamente al pasajero, dejándolo con quemaduras de primer y segundo grado en rostro, cabello, labios y otras partes del cuerpo. La escena fue desgarradora, con el hombre visiblemente afectado y la piel lacerada por el fuego.

Una cámara de seguridad captó el preciso instante en el que el vehículo estaba en el grifo y de pronto explotó. El conductor logró escapar, mientras el copiloto quedó atrapado en el fuego. El auto es de color blanco marca Nissan de placa SF-2152, que según la Sunarp es de propiedad de Gregorio Luis Cucho Lagos.

Ante la desesperación y el peligro inminente, los vecinos de la zona actuaron con rapidez y valentía. Armados con baldes y lo que tuvieran a mano, comenzaron a arrojar agua sobre el cuerpo del hombre en llamas, logrando sofocar el fuego antes de que causara daños aún mayores. El heroico accionar de los pobladores fue fundamental para evitar una tragedia de proporciones incalculables.

“Fue horrible, el fuego lo consumía por dentro”, declaró un testigo. “No podíamos quedarnos de brazos cruzados, teníamos que hacer algo para ayudarlo”.

Tras extinguir las llamas, el hombre quedó tendido en la berma, sufriendo intensos dolores y con evidentes signos de quemaduras. Minutos después, llegaron al lugar los bomberos, quienes brindaron los primeros auxilios al herido, rociando agua sobre su cuerpo para aliviar el dolor y retirando las prendas calcinadas.

Posteriormente, una ambulancia trasladó de emergencia al copiloto a un hospital local, donde se encuentra recibiendo atención médica especializada. Su estado es delicado.

El vehículo, por su parte, también sufrió daños considerables a causa del fuego, aunque se evitó su destrucción total tras la intervención de los vecinos y los bomberos.

