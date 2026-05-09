La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) lanzó una exhortación dirigida a las empresas agroexportadoras y de distintos sectores económicos de la región Ica para que cumplan con implementar lactarios y respeten los derechos de las madres trabajadoras.

Protección a madres

Durante una entrevista, el funcionario señaló que las trabajadoras gestantes tienen derecho a descanso prenatal y postnatal de 49 días antes y después del parto, además de acceso a seguro, planilla y asignación familiar. Asimismo, remarcó que las empresas con más de 20 trabajadores y presencia de mujeres en edad fértil deben contar obligatoriamente con espacios adecuados para la lactancia materna dentro de sus instalaciones.

Tapia Merino informó que, en lo que va del 2026, Sunafil recibió 15 denuncias relacionadas con vulneración de derechos de madres trabajadoras en la región Ica. Precisó que la mayoría de los casos provienen del sector agroindustrial y que cuatro denuncias corresponden específicamente a empresas que no implementaron lactarios, pese a estar obligadas por norma.

Ante esta situación, la entidad ya emitió 10 órdenes inspectivas y continúa con las investigaciones restantes para verificar posibles incumplimientos laborales. El titular de Sunafil indicó que algunos empresarios todavía muestran desconocimiento o resistencia frente a estas obligaciones, motivo por el cual también vienen desarrollando acciones preventivas y de orientación en fundos y agroexportadoras.

La autoridad laboral explicó además que Sunafil interviene mediante operativos inopinados, denuncias directas y seguimiento de casos difundidos públicamente.

“Estamos haciendo trabajos de fiscalización para corregir actos que vulneran a la madre trabajadora”, sostuvo Tapia, quien añadió que también se busca que las empresas permitan facilidades laborales cuando exista riesgo durante el embarazo, incluso mediante trabajo remoto o adecuaciones temporales.

La implementación de lactarios está contemplada en la Ley N.° 29896 y su reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N.° 023-2021-MIMP. Estas normas establecen que toda empresa con 20 o más mujeres en edad fértil —entre los 15 y 49 años— debe habilitar un ambiente adecuado para la extracción y conservación de leche materna en cada centro laboral.

Finalmente, el intendente regional anunció que Sunafil impulsará nuevas jornadas de capacitación y asistencia técnica con empresas agroindustriales y constructoras de Ica, con el objetivo de prevenir futuras infracciones y fortalecer el cumplimiento de los derechos sociolaborales.

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