Alrededor de 40 mil personas llegaron hasta el cementerio general de Ica durante las celebraciones por el Día de la Madre, en una de las jornadas con mayor afluencia registradas en los últimos años.

Homenaje masivo

La mayor presencia de visitantes se registró durante las primeras horas de la mañana, cuando miles de familias acudieron al campo santo para visitar las tumbas de sus seres queridos, llevando flores, recuerdos y participando de momentos de oración y homenaje.

Ante la multitudinaria asistencia, la Beneficencia de Ica ejecutó un plan especial de control y ordenamiento que incluyó coordinaciones previas con comerciantes, colocadores de flores, personal de limpieza y músicos. El funcionario Carlos Ramos informó que las reuniones permitieron establecer medidas para evitar el desorden y garantizar la seguridad de los visitantes.

Una de las principales restricciones aplicadas fue el control del ingreso de agrupaciones musicales con parlantes o equipos de alto volumen. Según se explicó, el objetivo fue evitar interrupciones y congestiones dentro del cementerio, debido a la gran cantidad de personas que recorrían los diferentes pabellones y pasillos durante toda la jornada.

Asimismo, se reforzaron las acciones de limpieza y manejo de residuos sólidos. La Beneficencia exhortó a los comerciantes y asistentes a utilizar bolsas y depósitos de basura instalados en distintos sectores del cementerio, principalmente en las puertas de ingreso donde se concentró la mayor cantidad de público.

Las puertas del camposanto permanecieron abiertas de manera excepcional desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche para facilitar el acceso de los visitantes. Además, se contó con apoyo de la Policía Nacional, compañías de bomberos, personal de salud y trabajadores contratados especialmente para reforzar la vigilancia y el control en los accesos.

Durante la actividad, muchas familias participaron en rezos y homenajes en memoria de sus madres fallecidas, mientras que representantes de la Beneficencia destacaron el comportamiento ordenado de la población pese a la gran concurrencia.

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