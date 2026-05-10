En el marco de las celebraciones por el Día de la Madre, cifras del Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea del Ministerio de Salud revelan que 4 mil 817 mujeres se han convertido en madres en la región de Ica en lo que va del año 2026.

Doble felicidad

Del total de nacimientos registrados entre enero y mayo, 48 mujeres dieron a luz mellizos o gemelos, convirtiéndose en madres de embarazos múltiples, una condición que requiere mayores cuidados médicos y seguimiento especializado.

Según la información oficial, los nacimientos se registraron en hospitales del Ministerio de Salud, establecimientos de EsSalud y clínicas privadas de la región. Además, se reportó que 11 partos ocurrieron en domicilios.

Los datos indican que en los cinco primeros meses del año nacieron en promedio entre 1,050 y 1,230 bebés por mes en la región iqueña. Cientos de mujeres experimentaron la maternidad por primera vez, mientras que otras se convirtieron en madres por segunda o tercera ocasión. En lo que va de mayo, ya se han registrado 246 nuevas madres en la región iqueña.

Especialistas de salud señalaron que los embarazos múltiples requieren controles más rigurosos debido al mayor riesgo de prematuridad y otras complicaciones. En estos casos, las gestantes deben realizarse ecografías con mayor frecuencia y recibir atención en establecimientos de salud con capacidad neonatal especializada.

Asimismo, se informó que algunos partos múltiples fueron atendidos mediante cesárea, mientras que otros se desarrollaron por vía natural, dependiendo de las condiciones médicas de cada gestante.

De acuerdo con la data, la mayoría de los recién nacidos tuvieron una talla de entre 46 y 50 centímetros y un peso que osciló entre los 2 kilos 500 gramos y más de 4 kilos. Además, más del 90 % de los nacimientos ocurrieron en gestaciones de 37 semanas o más.

Personal médico y asistencial de la región destacó el compromiso de los profesionales de salud en la atención de miles de partos y resaltó la importancia de acompañar a las madres durante el inicio de una nueva vida.

En este Día de la Madre, miles de mujeres iqueñas celebran la llegada de sus hijos, mientras decenas de ellas viven la experiencia doble de la maternidad con el nacimiento de mellizos y gemelos.

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