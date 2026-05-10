El Gobierno Regional de Ica realizó una actividad de homenaje por el Día de la Madre dirigida a las trabajadoras de la institución, en una jornada marcada por presentaciones artísticas, sorteos y entrega de presentes.

Unión y alegría

Durante la celebración, las colaboradoras participaron de momentos de integración y entretenimiento, en medio de música, baile y diversas sorpresas organizadas por la entidad regional como reconocimiento a las madres que forman parte del personal administrativo y operativo.

El evento contó con la presencia de funcionarios y representantes del Gobierno Regional, entre ellos el vicegobernador regional de Ica, Washington Sotelo, así como directores y gerentes de distintas áreas de la institución.

Según se informó, la actividad tuvo como finalidad reconocer la labor y el esfuerzo de las madres trabajadoras, destacando su aporte tanto en el ámbito familiar como en el desempeño de sus funciones dentro del Gobierno Regional de Ica.

Asimismo, durante el homenaje se realizaron sorteos y entregas de obsequios para las asistentes, en un ambiente de confraternidad y celebración por esta fecha especial.

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