La violencia vuelve a golpear Lima. Un hombre fue asesinado a balazos en una zona descampada del distrito de Chorrillos.

La víctima fue atacada a balazos mientras se desplazaba por la avenida Miramar, una vía poco iluminada y de escasa circulación peatonal, ubicada en una zona industrial.

Según información brindada a RPP por fuentes policiales, la víctima fue identificada como Nelson José Contreras García, de 32 años.

La víctima fue alcanzada por varios disparos en el rostro y el abdomen, durante un ataque en el que se contabilizan al menos diez balazos.

Agentes de la Comisaría PNP Mateo Pumacahua acudieron al lugar del ataque armado y acordonaron la zona para permitir el trabajo de los peritos de criminalística.

Por la violencia con la que se ejecutó el crimen, la principal hipótesis policial apunta a un posible ajuste de cuentas.