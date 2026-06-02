A través de la Cancillería, el Gobierno del Perú expresó sus felicitaciones a Colombia por la realización de la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebrada el domingo 31 de mayo.

Mediante sus canales oficiales, la Cancillería peruana calificó la jornada electoral como un proceso “ejemplar” y resaltó el compromiso de los ciudadanos colombianos con la “institucionalidad y el Estado de derecho, y su anhelo de convivir en paz y libertad”.

“El Gobierno del Perú felicita al pueblo y a las autoridades de Colombia por la ejemplar jornada electoral de la elección presidencial del 31 de mayo, que demuestra la firme vocación cívica y democrática del pueblo colombiano, su renovado compromiso con la institucionalidad y el estado de derecho, y su anhelo de convivir en paz y libertad”, se lee en la publicacion de X.

El Gobierno del Perú felicita al pueblo y a las autoridades de Colombia por la ejemplar jornada electoral de la elección presidencial del 31 de mayo, que demuestra la firme vocación cívica y democrática del pueblo colombiano, su renovado compromiso con la institucionalidad y el… — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) June 1, 2026

Elecciones Colombia 2026: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán la segunda vuelta presidencial

La carrera por la Presidencia de Colombia quedó reducida a dos candidatos tras los resultados de la primera vuelta electoral celebrada este domingo. Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, e Iván Cepeda, del Pacto Histórico, obtuvieron los mayores respaldos ciudadanos y se enfrentarán e n la segunda vuelta programada para el próximo 21 de junio.

El avance del escrutinio permitió establecer una diferencia considerable entre ambos aspirantes y el resto de participantes de la contienda. Con ello, los dos candidatos aseguraron su permanencia en el proceso electoral y continuarán en campaña durante las próximas semanas para captar nuevos apoyos.

Con el 89,48 % de las mesas contabilizadas, Abelardo de la Espriella se ubicó en el primer lugar de las preferencias electorales. El candidato alcanzó 9 millones 132 mil 317 votos, equivalentes al 43,77 % de los sufragios registrados hasta ese momento.

En segundo lugar se situó Iván Cepeda con 8 millones 570 mil 667 votos. El representante del Pacto Histórico obtuvo el 41,08 % de los votos válidos contabilizados en el escrutinio parcial.

¿Qué otros candidatos participaron?

La candidata del partido Centro Democrático, Paloma Valencia, ocupó la tercera posición en la elección. Según los resultados preliminares, recibió un millón 492 mil 468 votos, lo que representa el 6,84 % de las preferencias.

La votación obtenida por la senadora fue inferior a las proyecciones que algunas encuestas le atribuían durante la campaña. Asimismo, quedó por debajo de los más de 3,2 millones de votos que alcanzó en marzo durante la consulta de partidos de centro y derecha que definió su candidatura presidencial.

El cuarto lugar correspondió a Sergio Fajardo, candidato del partido Dignidad & Compromiso. El político colombiano acumuló 911 mil 611 votos, cifra equivalente al 4,18 % de los sufragios contabilizados.

Por su parte, la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, se ubicó en la quinta posición. La candidata obtuvo 205 mil 546 votos, lo que representa el 0,94 % del total registrado hasta el momento.

Tras la primera vuelta, los esfuerzos de campaña se concentrarán ahora en la búsqueda de alianzas y respaldos adicionales. Los dos finalistas intentarán atraer a los electores de las candidaturas que quedaron fuera de competencia para fortalecer sus posibilidades de triunfo.

La segunda vuelta presidencial se realizará el próximo 21 de junio y definirá quién asumirá la conducción del país para el siguiente periodo de gobierno. Hasta entonces, el escenario político colombiano estará marcado por negociaciones, debates y actividades proselitistas dirigidas a convencer al electorado.