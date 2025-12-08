A gritos exigiendo “no más crímenes en Sullana” y portando carteles pidiendo justicia por el asesinato de algunos de ellos, así fue despedido el presidente José Jerí, que arribó a esta ciudad quien, confirmó, que declarará en emergencia a esta provincia y aplicará el mismo modelo de Lima a pesar que, para muchos especialistas, dicha medida es un fracaso en la capital.

El mandatario llegó a la sede del Depincri de la avenida José de Lama, en la ciudad de Sullana, donde supervisó los ambientes, dialogó con oficiales y verificó las deficiencias en esta unidad especializada de la Policía. Ahí confirmó que declarará a Sullana en estado de emergencia, luego a Piura y Talara.

Jerí señaló que, en Sullana, aplicarán el mismo modelo de emergencia de Lima y Callao a pesar que, para los especialistas, no está dando resultados y es un fracaso por las muertes y extorsiones que se registran en la capital.

“Lo que vamos a hacer es aplicar el modelo, la articulación y planeamiento que tiene el estado de emergencia en Lima y Callao. (...) Además de presupuesto, fortalecer las capacidades de inteligencia, de poder intervenir sin tener todo el procedimiento que permite al delincuente escaparse, va a poder generar resultados para poder mitigar en principio y luego reducir...” dijo Jerí.

A su salida del Depincri, varias personas hicieron sentir su malestar. “Presidente, no más muertes en Sullana”, “Hay muchas muertes”, “Sullana se desangra presidente”, “Jerí estamos contigo”, le gritaron algunas ciudadanas. Mientras otros le pidieron que recorra el canal vía por el discurrir de aguas sucias.

Asimismo, llegaron familiares del mototaxista Sergio Saavedra Farfán (34), que fue asesinado a balazos el pasado 28 de noviembre en el asentamiento Sánchez Cerro, Sullana, junto a otro amigo. “Justicia para Sergio Saavedra...”, señaló un familiar de la víctima.

Asimismo, el mandatario Jerí estuvo en la provincias de Talara, en compañía del ministro del Interior y otras autoridades regionales.