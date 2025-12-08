Los 3,400 kilos de clorhidrato de cocaína que fueron decomisados en el sector Alto Chira de la provincia de Sullana, iban a ser trasladados a Bélgica, en Europa, y camuflados entre un cargamento de plátano. Así lo viene investigando la Policía de la Dirección Antidrogas (Dirandro) de Lima, que está tras los integrantes de esta organización internacional de narcotraficantes.

Según las investigaciones policiales, la cocaína que había llegado procedente del Vraem a la ciudad de Sullana, tenía como destino Bélgica e iba ser sacada del Perú y vía marítima desde el puerto de la ciudad de Paita, en Piura.

Asimismo, los 3027 paquetes tipo ladrillos del estupefaciente, iban a ser camuflados entre cargamentos de plátano orgánico y en contenedores para tratar de no ser descubiertos por las autoridades.

A la vez, durante la intervención del cargamento de droga, la Policía de la División de Investigaciones Especiales (Divines) de la Dirección Antidrogas de Lima, intervino dos vehículos y detuvo a un hombre como presunto implicado en el traslado de la droga.

Los agentes están investigando que hay otros implicados en este caso, que serían peruanos y extranjeros que conforman esta organización internacional de narcotraficantes que pretendían enviar dicha droga a Europa.

La intervención de la droga fue efectuada el pasado 3 y 4 de este mes, cuando los agentes que les seguían los pasos, intervinieron un predio en el centro poblado de Somate Alto, en el sector Alto Chira de la localidad de Sullana, en momento que descargaban unos productos.

Ahí, las autoridades lograron descubrir en un camión, 3027 “ladrillos” de clorhidrato de cocaína que estaban camuflados.

El cargamento de las más de tres toneladas de dicha droga, bordearía los 150 millones de dólares en Europa, donde pretendían llevarla camuflada los narcotraficantes.