El cuadro “Churre” logró un empate sin goles ante su similar de Deportivo Macará jugando en Ecuador por la quinta fecha del Grupo A de la Copa Sudamericana.
El técnico Federico Urciuoli hizo un balance hasta el momento de su participación tanto en esta copa como en la Liga 1 y de las conversaciones con la directiva para supuestos refuerzos para el Torneo Clausura.
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HABLA EL TÉCNICO
“Estamos transitando la fase de grupos adquiriendo experiencia en Copa Sudamericana luego de 17 años y por primera vez con este formato. Comenzamos bien tanto con Tigre y América de Cali, donde se pudo haber conseguido un triunfo pero nos faltó definición y los fallos nos impidieron ganar”. indicó.
Posteriormente, señaló que contra Macará fueron superados y con América de Cali otra vez los errores defensivos y la falta de definición no se pudo conseguir algo más.
“Ayer en Ecuador con un equipo que no es habitualmente titular, planteamos una solidez defensiva frente a un rival que está puntero y juega en altura y estadio lleno y nos trajimos un punto”, dijo.
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SIN PÚBLICO
En cuanto al torneo local, señaló que “para los próximo partidos esperamos conseguir los dos triunfos para terminar el semestre de la mejor manera, pues la idea es mantenernos en puestos que nos acerquen a jugar nuevamente una copa internacional el año que viene”.
En cuanto a los refuerzos para el clausura, informó que “los estamos evaluando con el presidente debido a que para traer se tienen que ir jugadores, debido al cupo de extranjeros y también al presupuesto”.
Mientras tanto en un comunicado, el club sullanero. indicó que el partido de mañana ante FC Cajamarca por la fecha 16 del Torneo Apertura, se jugará sin público y a puertas cerradas, por falta de garantías.