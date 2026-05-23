El cuadro “Churre” logró un empate sin goles ante su similar de Deportivo Macará jugando en Ecuador por la quinta fecha del Grupo A de la Copa Sudamericana.

El técnico Federico Urciuoli hizo un balance hasta el momento de su participación tanto en esta copa como en la Liga 1 y de las conversaciones con la directiva para supuestos refuerzos para el Torneo Clausura.

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HABLA EL TÉCNICO

“Estamos transitando la fase de grupos adquiriendo experiencia en Copa Sudamericana luego de 17 años y por primera vez con este formato. Comenzamos bien tanto con Tigre y América de Cali , donde se pudo haber conseguido un triunfo pero nos faltó definición y los fallos nos impidieron ganar” . indicó.

Posteriormente, señaló que contra Macará fueron superados y con América de Cali otra vez los errores defensivos y la falta de definición no se pudo conseguir algo más.

“Ayer en Ecuador con un equipo que no es habitualmente titular, planteamos una solidez defensiva frente a un rival que está puntero y juega en altura y estadio lleno y nos trajimos un punto” , dijo.

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SIN PÚBLICO

En cuanto al torneo local, señaló que “ para los próximo partidos esperamos conseguir los dos triunfos para terminar el semestre de la mejor manera, pues la idea es mantenernos en puestos que nos acerquen a jugar nuevamente una copa internacional el año que viene ”.

En cuanto a los refuerzos para el clausura, informó que “los estamos evaluando con el presidente debido a que para traer se tienen que ir jugadores, debido al cupo de extranjeros y también al presupuesto”.