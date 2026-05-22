Luego de su resonante triunfo ante Universitario, el club Atlético Grau sale a seguir recuperando terreno, cuando mañana juegue ante Cusco FC. a las 5:15 p.m. en el Estadio Garcilaso de la Vega, bajo el arbitraje de Jesús Cartagena.

Los albos vencieron por la mínima diferencia a la “U” en el Estadio Monumental, pero a pesar de lograr estos tres puntos, igual siguen en el fondo de la tabla con 13 puntos, mientras su rival de turno perdió 1-0 ante Sport Boys y está séptimo, con 21 puntos.

Los dirigidos por el técnico Gerardo Ameli van con la consigna de agenciarse de puntos que lo saquen de la situación incómoda que está, a falta de dos fechas del término del Torneo Apertura.

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EN SULLANA

El conjunto de Alianza Atlético, que dirige el técnico Federico Urciuoli, se encuentra motivado para este domingo 24 enfrentar a FC Cajamarca, a partir de las 3:30 p.m. en el Estadio Campeones del 36. El partido será arbitrado por Augusto Menéndez

Los “Churres” vienen de ganar de visita 2-0 a Juan Pablo II y se han colocado en el octavo lugar de la tabla con 20 puntos, nuevamente en zona de clasificación a un torneo internacional.

Mientras tanto el equipo rival fue la gran sorpresa en la fecha pasada y ganó 3-1 a Sporting Cristal, que está en los últimos lugares, junto a ellos que ocupan el casillero 15, con 15 puntos y urge del triunfo para escalar posiciones.