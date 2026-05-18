Aunque lamentó mucho la situación actual en que está el club Atlético Grau, el presidente albo, Arturo Ríos Ibáñez, tiene la confianza que saldrán de esta situación apremiante a falta de dos fechas del término del Apertura.

Además, aseguró que ya trabajan con miras al próximo Torneo Clausura. Se tiene pensado hacer algunos cambios, traer refuerzos y confirmó la continuidad del técnico Gerardo Ameli, en declaración a Ovación.pe.

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“Los partidos en el receso de la Liga 1 darán más rodaje al equipo, nos vamos a reforzar porque tenemos que replantear muchas cosas para el Clausura. Deportivamente hablando estamos en la última ubicación y pienso que más abajo no podemos caer ”, refirió el mandamás albo.

Asimismo, aseguró que están replanteando las cosas con el comando técnico, jefaturado por Gerardo Ameli que continuará, pues tiene contrato hasta el próximo año.

“ Hemos conversado con los jugadores y haremos algunos ajustes para el Clausura. La consigna es conseguir la mayor cantidad de puntos en estas dos últimas fechas, hemos logrado 3 puntos importantes ante la “U ”, precisó a Ovación.pe.

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REFUERZOS

Arturo Ríos mostró optimismo sobre el futuro del equipo y junto al técnico harán la recomposición del plantel para mejorar la performance que tuvieron en este Apertura.

“No puedo decir los nombres de los refuerzos, pero así como van a venir nuevos, otros dejarán el club. Queremos dar un vuelco en todas áreas del equipo ”, sostuvo.