El jugador argentino Neri Bandiera, quien fue el mejor anotador de Atlético Grau en la temporada pasada, regresa mañana al Estadio Campeones del 36, para enfrentar a su exequipo, por la 14 fecha del Apertura.

Neri Bandiera, recordado por los piuranos por sus goles y por las celebraciones al estilo Gokú, inspirada en el anime Dragon Ball Z, se reencontrará con sus excompañeros albos y está con ansias de anotarle y demostrarle que sigue siendo el goleador nato, pero esta vez en su equipo Cienciano, en el cual ancló, luego que la directiva no hizo nada por retenerlo.

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GOLEADOR

Sus seis goles con el equipo “Rojo” hablan por sí solo y además es el jugador clave en la ofensiva del equipo “Papá”. El último fue ante Comerciantes Unidos en forma agónica que lo celebró alborozado.

“Si se da la oportunidad anotaré en la valla de mi exequipo, no tengo revancha, pero ahora me debo a Cienciano, quienes me abrieron las puertas“ , dijo el delantero.

El equipo “papá” viene de vencer por la mínima diferencia al Comerciantes Unidos en un vibrante partido que se definió en la última jugada y sumó 26 puntos, posicionándose en el puesto 3 del Apertura.

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LOS ALBOS

Mientras tanto, Atlético Grau sigue perdiendo puntos, tiene dos derrotas consecutivas, antes perdió 0-1 ante Alianza Lima y el sábado por igual marcador ante ADT en Tarma, y sigue estancado en el penúltimo casillero de la tabla de posiciones con 10 puntos a uno sólo de tocar fondo.

Para el partido contra Cienciano, el técnico tratará de hacerlo ofensivamente para quedarse con los 3 puntos, que debido a su sequía de goles (9 en 10 cotejos) es el equipo que menos tantos tiene actualmente.

Atrás dejaron la derrota en Tarma y ahora piensan en el equipo cusqueño que viene con la consigna de llevarse un buen resultado y seguir entre los tres primeros.