Alianza Atlético consiguió un abultado triunfo jugando a media máquina, remontando el marcador que le era adverso y aprovechó que jugaba con un hombre más para sumar su segundo triunfo consecutivo por el Torneo Apertura de la Liga 1.

El partido se jugó en el horno de Sullana y lo dirigió el árbitro Víctor Cori y con este triunfo sube al octavo lugar de la tabla, metiéndose a la lucha por un torneo internacional en el 2027.

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LA SORPRESA

Los locales salieron decididos a quedarse con los tres puntos, pero se vieron sorprendidos por el cuadro del “rojo matador”, con un error del arquero Daniel Prieto. Tras un córner al segundo poste, salió a cazar mariposas y de golpe de cabeza Jimmy Valoyes apertura del marcador. Fue un regalo.

Esto despertó a los “Churres”, que comenzaron a atacar con insistencia el arco rival y los centros aéreos fueron un dolor de cabeza para el conjunto huancaíno.

Justamente uno de estos, a los 16 minutos por parte de Hernán Lupú, permitió a Guillermo Larios conseguir el empate transitorio con un derechazo cruzado en el área chica, que vence al portero Zamudio.

Un minuto después, una mala salida de los huancaínos deja a Larios dentro del área y es empujado por Juan Barreda (quien se ganó la cartulina roja) y el árbitro cobra la pena máxima, que es bien ejecutado por Cristian Penilla, que desde los doce pasos, le da vuelta al marcador en el Campeones del 36.

Los locales querían más y a los 36 minutos un centro por la derecha al área apareció como un fantasma Christian “El Chino” Valladolid, con el pie derecho se hace presente en el marcador y amplía la ventaja a 3-1.

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LA GOLEADA

Para el complemento, el cuadro sullanero bajó las revoluciones, pero siguió porfiando por aumentar el score en el arco defendido por Zamudio, que tuvo una defensa que dejó muchos espacios para los delanteros locales.

Cuando se jugaban los 75 minutos, Erick Perleche se perfila y busca el vacío para que Cristhian Penilla de un derechazo convierta el cuarto gol y su segundo personal. Así quedaría graficada la goleada.

Alianza Atlético en la próxima fecha enfrentará a Deportivo Garcilaso en el estadio del Cusco, el lunes 11 a partir de las 1:00 p.m. Este Miércoles 6 choca contra América de Cali por la Copa Sudamericana este miércoles 6 a partir de las 9:00 p.m. en el Estadio Miguel Grau del Callao por la fecha 4 del Grupo “A”