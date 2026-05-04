Un reportaje de Cuarto Poder reveló nuevos chats incorporados a la investigación fiscal sobre las Elecciones Generales 2026. En dichas conversaciones se exponen un presunto trato preferencial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) hacia la empresa Galaga. Estos mensajes habrían servido para coordinar decisiones internas que favorecieron a la compañía en contratos de alto monto, pese a la existencia de ofertas más económicas en el mercado.

La ONPE adjudicó a Galaga un primer servicio por 2 millones 299 mil soles, mientras que la empresa AFE había propuesto realizar el mismo trabajo por 1 millón 799 mil soles. Esta diferencia significativa entre las propuestas ha puesto en duda la neutralidad de los criterios técnicos aplicados para seleccionar al proveedor.

¿Qué muestran los nuevos chats?

Los chats analizados por el Ministerio Público corresponden a conversaciones que se produjeron poco después de conocerse el resultado de la adjudicación. En varios mensajes se observa que funcionarios de la ONPE celebraron que el consorcio Galaga se ganara el contrato, lo que refuerza la hipótesis de que esta decisión no fue producto de una evaluación técnica imparcial.

En uno de los chats, Juan Phang Sánchez, subgerente de Producción Electoral, envió un mensaje a su subordinado William García en el que se refiere al resultado como un logro sustancial. Phang expresó “Bien gordito. Que notifiquen hoy. Buen trabajo”, este saludo es cuestionado como una señal de que la adjudicación estaba prevista y de que se buscó agilizar la formalización del proceso.

Fuente: Cuarto Poder.

Cambios en los lineamientos de contratación

La investigación revisa nuevos lineamientos de contratación aprobados por Piero Corvetto, jefe de la ONPE, a inicios de este año. Estos ajustes otorgaron a funcionarios de las áreas solicitantes la capacidad de evaluar y calificar a los postores, algo que antes correspondía a otros niveles de la institución.

Esa reconfiguración habría facilitado que personal cercano a Galaga influyera en la definición de criterios y en la calificación de propuestas. La Fiscalía busca determinar en qué medida esos cambios se utilizaron para favorecer a la empresa adjudicataria en el marco de las Elecciones 2026.

Falta de vehículos y personal durante los comicios

Por otra parte, los documentos fiscales indican que Galaga presentó con demora el listado de vehículos y conductores necesarios para el día de las elecciones. La empresa solo puso a disposición 12 unidades el 10 de abril, cuando se requerían cientos, lo que obligó a gestionar contrataciones de emergencia con otras firmas como Panamundo o Hermes.

La logística terrestre se vio además afectada por la falta de personal de despacho. De las 100 personas programadas para esa labor, solo se contrataron 54, lo que generó presión sobre la operación y dificultó la distribución puntual del material electoral en varios puntos del país.

Funcionarios implicados

La pesquisa también involucra a otros funcionarios del ente electoral como José Samamé, Hilda Otoya y Lilia Flores participaron en coordinaciones realizadas por canales distintos de los institucionales. Estas comunicaciones versan sobre términos de referencia, requerimientos técnicos y presupuestos adicionales vinculados al contrato con Galaga.

La Fiscalía analiza si estos chats se utilizaron para ajustar el pliego de condiciones y los alcances de manera que favorecieran a la empresa adjudicataria. La hipótesis central es que esos intercambios no fueron casuales sino parte de un diseño para asegurar que Galaga se mantuviera como proveedor privilegiado.

El caso ha abierto un debate sobre la autonomía y la transparencia de los procesos de contratación que sostienen las elecciones. La percepción de que la ONPE pudo direccionar contratos millonarios a favor de un proveedor específico genera desconfianza en la neutralidad de la institución.

Las autoridades electorales señalan que continúan acompañando la investigación y que han dispuesto medidas para garantizar la integridad de futuros procesos. Por ahora, la Fiscalía continúa recopilando evidencias, incluidos los nuevos chats, para determinar si se produjeron actos de favoritismo o irregularidades en el marco de las Elecciones 2026.