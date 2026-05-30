El Poder Judicial rechazó el pedido de la defensa de Nicanor Boluarte, hermano de la expresidenta Dina Boluarte, que solicitaba se archive el proceso por organización criminal en el Caso Waykis en la Sombra.

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró infundada la excepción de improcedencia de acción y determinó que los hechos imputados al “hermanísimo” “sí poseen contenido penal”.

Boluarte es investigado por, presuntamente, usar el aparato estatal y el sistema de prefectos para obtener beneficios económicos y lograr la inscripción y el sostenimiento del partido Ciudadanos por el Perú.

El juez Concepción Carhuancho reconvirtió el delito imputado al coinvestigado Jorge Ortiz de cohecho pasivo propio a impropio.