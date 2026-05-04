El congresista Guido Bellido presentó un proyecto de ley que plantea autorizar un nuevo retiro extraordinario y voluntario de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones. La iniciativa de Somos Perú propone que los afiliados puedan disponer de hasta S/ 22 mil, equivalentes a cuatro Unidades Impositivas Tributarias.

De aprobarse la propuesta, este sería el noveno retiro autorizado de los fondos previsionales en el país. El proyecto establece que los afiliados tendrían un plazo de 90 días para acceder al dinero.

¿Cómo se entregaría el dinero?

La iniciativa legislativa señala que el desembolso se realizaría en tres pagos mensuales. Cada afiliado podría retirar el monto de manera progresiva hasta alcanzar el límite establecido por la norma.

El texto también precisa que el dinero mantendría condición de intangibilidad. Esto significa que no podría ser objeto de embargos, descuentos, compensaciones legales ni retenciones.

El proyecto establece que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP deberá elaborar el reglamento correspondiente. Para ello tendría un plazo máximo de 30 días calendario desde la entrada en vigencia de la eventual ley.

La entidad sería la encargada de definir los procedimientos para que los afiliados puedan solicitar el retiro. También tendría que establecer los lineamientos operativos para ejecutar la medida.

Justificación de la propuesta

El parlamentario sostiene que el país atraviesa un contexto económico que afecta los ingresos de muchas familias. Según argumenta, el menor dinamismo económico ha generado dificultades financieras en diversos hogares.

“Aunque el Ministerio de Economía y Finanzas ha proyectado un crecimiento cercano al 3.2% para el 2026, diversos factores han limitado el dinamismo económico, afectando la generación de ingresos en los hogares, lo que evidencia la necesidad de contar con mecanismos de liquidez ante situaciones excepcionales”,indica el documento.

El proyecto indica que la medida busca fortalecer la capacidad económica de las familias. Además, plantea impulsar el consumo interno mediante una mayor disponibilidad de recursos.

La iniciativa deberá pasar por evaluación en el Congreso antes de determinar si avanza hacia su aprobación. Por ahora, se encuentra en etapa de trámite legislativo.