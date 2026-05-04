Alianza Lima se consagró tricampeón de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026 tras vencer 3-2 a Universidad San Martín en una intensa final disputada en el Polideportivo Lucha Fuente de Villa El Salvador.

El equipo blanquiazul logró así su sexto título nacional.

El conjunto íntimo inició el encuentro con autoridad al quedarse con el primer set por 25-20, mostrando solidez en ataque y defensa. Sin embargo, San Martín reaccionó en un segundo parcial muy disputado, que terminó llevándose por 26-24 tras remontar en los puntos finales.

En el tercer set, Alianza Lima retomó el control con un 25-22, pero las ‘santas’ volvieron a igualar el marcador al dominar el cuarto parcial (25-19). Con el duelo empatado 2-2, la definición se trasladó a un emocionante quinto set.

Alianza Lima cerró el partido por 15-13, asegurando el campeonato.

Además del tricampeonato, ambos equipos lograron su clasificación al Sudamericano de Clubes.