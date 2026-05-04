El capitán de la Policía Nacional, Román Vallejos Castillo, investigado por el caso “cambiazo de un lingote de oro”, se pronunció por primera vez sobre las graves acusaciones en su contra y aseguró en Panorama que sus ingresos millonarios provienen de la compra y venta de vehículos.

Como se conoce, según el Ministerio Público, Vallejos Castillo habría tenido un rol determinante en la apropiación de una barra de oro en San Juan de Lurigancho el 22 de mayo de 2023, encargándose además de vender el metal robado y distribuir las ganancias entre los integrantes de la presunta red delictiva.

Reynaldo Mina, fiscal adjunto provincial, indicó que el capitán PNP registra movimiento en sus cuentas bancarias que asciende a más de 30 millones de soles (entre 2023 y 2025), cifra que contrasta drásticamente con su sueldo mensual de 2 700 soles como policía en actividad.

Solo durante el 2023, año en que se produjo el presunto robo, registró abonos en efectivo por más de 8 millones de soles. Por ello, se le investiga por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

“COMPRA Y VENTA DE VEHÍCULOS”

Ante estas imputaciones, el oficial aseguró que los montos detectados en sus cuentas provienen de su negocio de compraventa de vehículos, actividad con la que afirma haber comercializado más de 600 unidades en cuatro años.

“Para hacer 20 firmas, ¿cuánto te puedes demorar? ¿Dos horas, 3 horas, 20 vehículos, son 20 firmas por 20 mil dólares, son 400 mil dólares, en plata, más de un millón de dólares?“, explicó el capitán, quien además negó haber estado presente en el lugar del cambiazo y recordó que desde el 2024 no trabaja en Lima, sino en una comisaría de la región Apurímac.

La empresa que menciona Román Vallejos y que la Fiscalía ha tenido en cuenta es Prama Cars SAC, la cual fue creada en 2022.

Sin embargo, la Fiscalía no descarta su participación. Según un colaborador eficaz, el oficial realizaba traslados pese a estar destacado en Apurímac. Vallejos fue detenido de forma preliminar, pero actualmente se encuentra en libertad y sigue en funciones.

Asimismo, el Ministerio Público continúa con las diligencias para determinar el origen del dinero y establecer responsabilidades penales.