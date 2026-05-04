El Congreso de la República puso en marcha un proyecto para intervenir el complejo deportivo Fernando León de Vivero, ubicado en el Cercado de Lima. Según un informe de Cuarto Poder, este recinto es utilizado por trabajadores del Legislativo y congresistas para actividades recreativas y deportivas.

El inicio de este proceso ha generado cuestionamientos debido al momento en que se ejecuta la obra debido a que en menos de tres meses concluirá el actual periodo parlamentario. Diversos sectores han puesto en debate si esta inversión resulta prioritaria en la etapa final de la actual gestión parlamentaria.

¿Qué trabajos contempla el proyecto?

La documentación presentada ante el Ministerio de Economía y Finanzas detalla una serie de trabajos dentro del complejo. Entre ellos figura el retiro del césped sintético actual para reemplazarlo por 782 metros cuadrados de nuevo gramado.

El proyecto también incluye el retiro de 170 butacas y la instalación de nuevos arcos de acero. Además, contempla el cambio de techos en tribunas y la renovación de reflectores.

Dentro del expediente también se consideran trabajos de infraestructura. Entre ellos figuran el refuerzo de columnas con acero y el revestimiento de vigas dentro del recinto.

Fuente: Cuarto Poder.

Cuestionamientos sobre la prioridad de la obra

El inicio del proceso generó críticas debido a que ocurre en la recta final del actual Congreso unicameral. Algunos analistas cuestionaron si esta inversión responde a una necesidad urgente.

En ese sentido, el analista Iván García Mayer señaló que el complejo no presenta un deterioro evidente que justifique una intervención inmediata. Asimismo, cuestionó que la convocatoria pública se haya realizado en abril.

Algunos legisladores como Guido Bellido y Jaime Quito también expresaron dudas sobre la necesidad de ejecutar estos trabajos. Ambos coincidieron en que las instalaciones se encuentran operativas.

Frente a los cuestionamientos, el Congreso emitió un comunicado para explicar el proceso. La institución indicó que la contratación se desarrolla conforme a la Ley de Contrataciones del Estado.

Según el Parlamento, actualmente existen 63 proveedores registrados dentrdentro del concurso. También aseguró que los trabajos buscan garantizar la seguridad y operatividad del recinto.

El Congreso rechazó que se trate de una remodelación total del complejo. Sin embargo, el proyecto continúa generando debate por el momento en que fue impulsado.

Fuente: Cuarto Poder.