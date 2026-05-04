La Oficina Comercial del Perú en el Exterior (OCEX) en Francia está en el centro de una denuncia por presuntos gastos irregulares durante la gestión de María del Rosario Pajuelo, quien dirigió dicha oficina entre 2020 y abril de 2026. Por ello, la Contraloría y el propio sector investigan un posible uso indebido de recursos públicos para fines personales.

Panorama reveló estas irregularidades durante la gestión de Pajuelo, e incluso viajes personales, los cuales están siendo ya investigados.

¿CHEF Y BARTENDER PERSONAL?

El chef peruano Daniel Montoya Esteves, radicado en Francia, fue contratado en el marco de la feria internacional SIAL (Salon International de l’Alimentation). No obstante, reveló que también fue requerido para preparar una cena privada en el departamento de Pajuelo, servicio que habría sido cubierto con fondo de su contratación oficial.

Montoya cobró 12,500 euros, casi 50 mil soles, por cinco días de trabajo. “El contrato inicial era por 10 mil euros, pero por desorganización en la feria me propusieron 12 mil 500 euros. Nunca me detallaron los eventos que tenía que cumplir; si me hubieran dicho de cenas privadas, no habría aceptado”, declaró.

No sería el único caso, pues el bartender peruano Diego Soto, también radicado en Francia, confirmó haber participado en varias reuniones privadas en la vivienda de la entonces funcionaria, donde preparaba bebidas. Ambos testimonios apuntan a que los contratos pagados por el Estado habrían incluido servicios para uso personal.

VIAJES PERSONALES

En 2023, PromPerú autorizó el viaje de Pajuelo de París a Lima entre el 19 y 26 de agosto. Sin embargo, una factura de 4000 euros incluía un pasaje de París a Turquía y retorno, país natal del esposo de Pajuelo y destino donde ella habría pasado cada 16 de agosto (fecha de su cumpleaños).

Empero, en una segunda factura, se habría “corregido” y quitado dicho viaje, pero por el mismo monto, lo que genera dudas adicionales sobre el uso de los recursos.

Entre otros cuestionamientos, se reveló la firma de un acuerdo extrajudicial para evitar cualquier disputa legal con un trabajador. Ante estos casos, Pajuelo presentó sus denuncias contra funcionarios, asegurando que buscarían manchar su trayectoria, de los cuales Contraloría aceptó una.

PROMPERÚ SE PRONUNCIA

Al respecto, el presidente ejecutivo de PromPerú, Freddy Solano González, quien asumió el cargo hace apenas 20 días, señaló que los hechos corresponden a una gestión anterior y anunció que trasladará la documentación a la Procuraduría Pública.

Además, adelantó una reestructuración de las oficinas comerciales en el exterior.