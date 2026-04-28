Las felicitaciones le llueven al técnico Federico Urciuoli, tras el triunfo que logró en el Estadio Monumental de Ate, al vencer en gran remontada a Universitario de Deportes en la Liga 1.

Esto le llena de satisfacción y lo motiva para el próximo partido que jugará este jueves 30 ante Deportivo Macará de Ecuador, por la Copa Sudamericana.

“Hicimos un esfuerzo tremendo, no es fácil ganar acá a un grande como Universitario e incluso romper el invicto que tenían en casa. Los últimos minutos veía a los jugadores cansados, pero logramos defender lo que habíamos conseguido y eso me llenó de orgullo ”, indicó Urciuoli a L1 Max.

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SUDAMERICANA

Asimismo, resaltó la importancia del triunfo y consideró que el plantel está mentalizado en dar la talla en la Copa Sudamericana.

“Hemos tenido un fixture complicado al inicio, pero aún así logramos clasificar a la Sudamericana y tenemos que estar a la altura de competir en los dos torneos, y para eso tenemos que hacer la rotación, somos un plantel humilde , en donde los extranjeros están adaptándose”, señaló el estratega argentino, quien espera un triunfo ante los ecuatorianos este jueves.

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GOLEADOR

Tuvo palabras de elogio para el delantero Valentín Robaldo: “tiene unas cualidades interesantes, es zurdo, alto, potente, lo tengo que ayudar para que todo eso que se vio el domingo, sea más constante, para que se note lo gran jugador que es”.

Cabe resaltar el juego que mantiene este jugador argentino de 25 años, quien hace una buena dupla con Franco Coronel, con paredes perfectas para marcar la ventaja para el equipo.